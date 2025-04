Inter Cagliari, Inzaghi: «Ho questa fortuna. Il nostro focus è sul Cagliari, vi spiego le scelte di formazione»

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match contro il Cagliari in campionato

Intervenuto nel corso del prepartita di Inter Cagliari, match del 32° turno di Serie A, il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi ha parlato così ai microfoni di Dazn.

COME STA LA SQUADRA E COME STA SIMONE INZAGHI? – «Bene dai, ho la fortuna di avere un gruppo di ragazzi che lavora molto bene e che cerca di portare sempre in alto il nome dell’Inter. Dobbiamo continuare da qui alla fine con quello che abbiamo fatto per le prime 47 partite stagionali. Sappiamo che è difficile ma c’è tanta fiducia e vogliamo continuare».

VINCERE AIUTA A VINCERE E A NON SENTIRE LA STANCHEZZA? – «Quello sicuramente, veniamo dalla partita di martedì intensa che ci ha dato grande soddisfazione. E’ stato un primo round per quanto riguarda la Champions ma adesso il nostro focus è esclusivamente sul Cagliari in una partita che chiaramente ci creerà delle insidie come son state le ultime qui a San Siro. Giochiamo contro una squadra organizzata che sa benissimo quello che deve fare, noi dovremo essere bravi ad aggredire subito la partite e ad essere determinati».

SE QUANDO DEVO PENSARE ALLA FORMAZIONE MI PREOCCUPANO PIU’ I MINUTI NELLE GAMBE O UN DISCORSO MENTALE? – «Diciamo tutti e due. Abbiamo fatto solo l’allenamento di ieri, eravamo rientrati da Monaco il giorno successivo. Ho visto i giocatori che avevano recuperato abbastanza bene, sia mentalmente che fisicamente, poi ho dovuto fare delle scelte. Bastoni, Acerbu, Darmian, Mkhitaryan e Thuram nell’ultimo periodo erano quelli che avevano giocato di più. Veniamo da un periodo con tantissime gare e con poche scelte, quindi ho cercato di cambiare qualcosa ma di non stravolgere, c’è grande fiducia in tutti».

IL FATTO CHE IO CONOSCA BENE I RAGAZZI E’ UN VALORE AGGIUNTO? – «Assolutamente, però bisogna cercare di capire e parlare con loro sapendo che ogni giocatore vorrebbe giocare sempre, ma c’è da rispettare anche la natura».