Inter Cagliari, Nicola nel pre partita: «Quando arriverà la salvezza? Vi dico questo. Vogliamo giocarcela contro tutti»

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha parlato nel pre partita del match contro l’Inter della 32a giornata di Serie A. Le sue parole, rilasciate ai microfoni di Dazn:

GARA – «Incontriamo un grande avversario come l’Inter impegnato tra due gare di Champions League. Per noi sarà match importante che ci fa capire che per competere a questi livelli non devi rinunciare a giocare, alla fase offensiva e sarebbe difficile se non produciamo»

SALVEZZA – «Il risultato di oggi, poco prima di noi, dimostra quanto la salvezza sia competitiva. Bisognerà fare ancora un bel po di punti per il nostro obiettivo, avendo rispetto ma credendo di ritagliarci spazi in ogni campo contro ogni avversario. Il fioretto più grande è quello di lavorare sodo con serenità»