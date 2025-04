Inter, contro il Cagliari Inzaghi ha scritto un nuovo record: in Europa solo due squadre hanno fatto meglio

Contro il Cagliari ieri è arrivata un’altra (ennesima) vittoria stagionale in quel di San Siro per Simone Inzaghi da quando allena l’Inter. Pensare, che come riportato da La Gazzetta dello Sport, dal suo arrivo il club meneghino in casa di match ne ha vinti esattamente 54.

Un numero che pone l’Inter al pari del Real Madrid, mentre in tutta l’Europa solamente Liverpool e Manchester City hanno fatto meglio sotto questo preciso aspetto.