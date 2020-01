Inter, Candreva: «Napoli squadra con qualità. Conte? I risultati si vedono»

Le parole di Antonio Candreva, esterno al servizio di Antonio Conte, intervenuto nel prepartita di Napoli Inter

Antonio Candreva ha parlato ai microfoni di Rai Sport in occasione della sfida fra Napoli ed Inter. Ecco le considerazioni del nerazzurro dallo Stadio San Paolo.

«È una partita importante come tutte quelle del campionato, affrontiamo una squadra con qualità ma ci siamo preparati al meglio. Conte? Il mister è importante non solo per me ma per tutta l’Inter, per i miei compagni e lo staff. I risultati si stanno vedendo ma possiamo ancora migliorare».

Il centrocampista ha poi aggiunto a Sky Sport: «Dobbiamo fare corsa su noi stessi. Sappiamo il risultato della Juventus, ma non deve influenzare l’approccio a questo match».