Inter, caso Lautaro ancora aperto: la Procura Federale sta ancora indagando

Il caso Lautaro è ancora aperto e la Procura Federale sta ancora indagando: i dettagli

La sfida contro il Napoli è sempre più vicina ma non si placano le voci sul caso che riguarda Lautaro Martinez. Le polemiche che riguardano il video in cui il capitano nerazzurro, dopo la sconfitta contro la Juventus di Motta, sembra bestemmiare per via del risultato non si placano e le indagini continuano.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, la Procura Federale sta ancora indagando sull’attaccante argentino ed è alla ricerca dell’audio che potrebbe portare alla squalifica del numero 10 nerazzurro.