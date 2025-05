Inter, l’incasso Champions cambia il calciomercato: svelata la nuova strategia che fa sognare i tifosi!

Arriva dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il punto sulla nuova strategia per il calciomercato estivo dell’Inter dopo i grandi incassi ottenuti dalla Champions League.

NUOVA STRATEGIA DI MERCATO – «Non c’è più la necessità di vendere per finanziare il mercato, se è vero che le ultime sessioni sono sempre state chiuse in pareggio tra entrate e uscite. La società nerazzurra non avrà questo obiettivo da raggiungere la prossima estate. Si potrà pensare una sessione di mercato con investimenti mirati: di fatto, non accadeva dall’ultima estate pre Covid, la prima con Antonio Conte in panchina, quando a Milano sbarcarono – tra gli altri – Lukaku e Barella. E infatti il club si è già mosso, andando a prendere Sucic per 14 milioni di euro, trattando a fondo Luis Henrique e immaginando di fare due colpi in entrata in attacco. Gli acquisti avranno tutto un minimo comune denominatore: saranno giocatori futuribili, il cui valore di mercato deve essere in grado di crescere. L’equazione è chiara, allora: in assenza di uno stadio di proprietà, solo i risultati europei garantiscono una libertà finanziaria sugli investimenti. E in questo l’Inter ha trovato in Inzaghi un alleato straordinario, al netto dei risultati sportivi».