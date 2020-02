Inter, che affare Ashley Young: corsa, assist e adesso anche gol

All’esordio con il Cagliari ha fornito l’assist a Lautaro. Con la Lazio è arrivato il primo gol. Per Conte è già insostituibile.

Ashley Young si sta rivelando un vero e proprio affare. Il terzino ex United sta sfornando prestazioni di livello e da quando è in nerazzurro non ha ancora perso un minuto. Con l’Inter, l’inglese ha già accumulato 360 minuti.

Young ha esordito il 26 gennaio contro il Cagliari in casa, presentandosi ai suoi nuovi tifosi con l’assist per Lautaro Martinez. Poi altri 180′ con Udinese e Milan. Fino ad arrivare alla serata dell’Olimpico. Nonostante la sconfitta, Young ha sfoderato ancora una prestazione di livello siglando il gol del vantaggio interista.

Durante i 90 minuti l’ex Aston Villa ha spinto tanto sulla fascia avvicinandosi spesso alla trequarti della Lazio. Lui stesso ha aperto e chiuso l’azione che ha portato al gol del vantaggio. Dopo un’altra prestazione di livello contro la Lazio, l’inglese diventa sempre più fondamentale nella scacchiera di Antonio Conte.