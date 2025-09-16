Inter, quanti dubbi ci sono dietro alla gestione Chivu? Ecco le parole di un noto giornalista - Calcio News 24

Inter, sconfitta amara contro la Juventus: vecchi difetti e dubbi sul progetto Chivu

L’Inter esce sconfitta da Torino con un rocambolesco 4-3 contro la Juventus, una partita che ha messo in luce problemi noti e ha acceso i riflettori sulle difficoltà che la squadra di Cristian Chivu sta affrontando in questo inizio di stagione. Nonostante una reazione d’orgoglio nel secondo tempo, i nerazzurri hanno mostrato limiti tattici e fragilità difensive che continuano a pesare sul rendimento complessivo.

Nel suo ultimo intervento su YouTube, Fabio Caressa ha analizzato a fondo la prestazione dell’Inter, sottolineando come la squadra sembri ancora legata a vecchi meccanismi, sia nei pregi che nei difetti: «Abbiamo visto un’Inter che ripete gli errori del passato, soprattutto in fase difensiva», ha affermato il giornalista.

Difesa fragile e problemi sui piazzati

Uno dei punti più critici della sconfitta è stata la gestione difensiva, giudicata poco aggressiva e disorganizzata. L’Inter ha sofferto gli attacchi della Juventus e ha mostrato lentezza nei ripiegamenti e nelle coperture, un problema che si è accentuato nei calci piazzati, dove la marcatura a zona adottata da Chivu non ha dato i risultati sperati.

Chivu e il nuovo corso tattico

Il passaggio da Inzaghi a Chivu ha portato con sé un cambio di approccio che non tutti i giocatori sembrano aver ancora digerito. Secondo Caressa, la nuova filosofia tattica dell’Inter è ancora in costruzione: «Il modo di giocare di Inzaghi era complesso ma assimilato. Chivu sta cercando di cambiare, ma serve tempo». In particolare, il tentativo di rendere la squadra più compatta dietro non ha ancora portato stabilità.

Il rischio psicologico e la fiducia da ricostruire

Caressa ha anche messo in guardia sul rischio psicologico legato alle sconfitte ravvicinate: «Quando perdi due volte di fila, rischi di mettere in dubbio ciò in cui credi». Per l’Inter, è fondamentale ritrovare certezze e solidità mentale, evitando che i recenti risultati negativi minino il percorso intrapreso da Chivu.

Le prossime gare decisive per l’Inter

Le prossime due o tre partite saranno cruciali per l’Inter. Caressa ha concluso sottolineando la necessità di coinvolgere di più i nuovi arrivati e di ritrovare equilibrio e compattezza. La stagione è ancora lunga, ma l’Inter deve reagire subito per non perdere terreno e restare agganciata agli obiettivi stagionali.