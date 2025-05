Inter, quanti ex alla festa di compleanno a sopresa per Moratti! Circa 300 ospiti da Ronaldo a Zanetti, ma due assenti: Ibra e Conceicao

Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Moratti si aspettava di festeggiare il suo 80° compleanno in famiglia, ma i suoi figli anno deciso di allargare l’invito a tutta la famiglia Inter.

Per festeggiare il compleanno dello storico presidente nerazzurro, infatti, nel pomeriggio di oggi è andata in scena una festa a sorpresa nella sua tenuta di famiglia a Imbersago: presenti tantissime leggende del club meneghino.

Da Ronaldo il fenomeno a Javier Zanetti, passando per Guarin, Cordoba, Pirlo, Pazzini, Toldo, Ventola, Adani, Julio Cesar e Cambiasso. Assenti, invece, come sottolineato dalla rosea, sia Conceicao che Ibrahimovic (i due milanisti hanno preferito declinare l’invito).

COMPLEANNO MORATTI – «Nell’intervista alla Gazzetta di pochi giorni fa aveva abbozzato un “credo che festeggerò gli 80 anni in famiglia”. Ma mai Massimo Moratti si sarebbe aspettato che la “famiglia” andasse ben oltre moglie, figli e nipoti, abbracciando anche tantissimi dei giocatori che hanno alimentato il sacro fuoco per l’Inter. La sorpresa la apparecchiavano da tempo soprattutto due dei suoi figli, Carlotta e Mao, il primogenito maschio con una breve militanza da vicepresidente ai tempi di Thohir. Il piano è riuscito alla perfezione, anche con la complicità degli stessi protagonisti, arrivati in gran segreto nella tenuta dei Moratti a Imbersago, nel Lecchese. L’invito era per le 14, light brunch con tre primi, mozzarelle fatte al momento e finger food, poi taglio della torta intorno alle 17. Ad accogliere gli oltre trecento ospiti anche una banda che suonava in giardino. Da Adani a Ze Maria, invitati più di cento ex giocatori nerazzurri. Nella lista c’erano anche Conceiçao e Ibra, che hanno declinato».