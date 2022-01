Inter, conferme della Francia: visite mediche oggi per Onana

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Inter: André Onana potrebbe svolgere oggi le visite mediche con i nerazzurri

Ci siamo. Almeno a sentire la stampa francese. Secondo infatti il prestigioso quotidiano L’Equipe, André Onana è sul punto di firmare il contratto che lo legherà alla società nerazzurra per i prossimi 5 anni. Il tutto sarà preceduto dalle visite mediche del giocatore che, stando sempre al periodico, dovrebbero esserci oggi stesso a Milano.

Il portiere avrebbe ottenuto il permesso dall’Ajax per una visita lampo nella città lombarda. Subito dopo l’estremo difensore farà ritorno al ritiro della nazionale camerunese per la Coppa d’Africa. Dall’Inter per il momento – come appreso da Internews24.com – arrivano smentite sul fatto che siano state già programmate delle visite mediche nelle prossime ore. In ogni caso Onana rimarrà formalmente un giocatore dell’Ajax fino a fine stagione, per poi legarsi ai nerazzurri a partire dal prossimo 1 Luglio.