Inter, Conte alla vigilia di Napoli-Inter: «Affrontare Inter e Juve evoca sempre grandi ricordi, vogliamo confrontarci con i primi della classe»

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato alla vigilia dello scontro diretto in campionato contro l’Inter

Alla vigilia di Napoli Inter che andrà in scena domani alle 18 allo Stadio Maradona, il tecnico dei campani Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Dazn ed ha presentato la gara di domani.

EMOZIONI – «Affrontare squadre come Inter, Milan e Juventus evoca sempre grandi ricordi e grandi partite. Sono top club. Sono partite di alto livello che creano interesse, la giusta adrenalina in ognuno di noi e voglia di confrontarsi. Noi vogliamo confrontarci con la prima della classe, ci sentiamo curiosi di capire dove siamo, sapendo che sarà una gara complicata perché sfidiamo una squadra molto forte».

SFIDA SCUDETTO? – «La classifica dice questo. A 12 giornate dalla fine siamo un punto dietro l’Inter, poi c’è l’Atalanta. Dobbiamo fare grande attenzione perché la classifica sta diventando corta. La pressione ce la siamo guadagnata e meritata, deve essere positiva. Voglio che i miei ragazzi vadano a giocarsela con questa mentalità, senza paura».

RITORNO AL 4-3-3? – «I moduli oggi contano poco, oggi il calcio è fluido. Ci si può difendere con un sistema di gioco e attaccare con un altro. L’importante è che i giocatori abbiano chiari i concetti e li applichino convinti, altrimenti restano solo idee e non dobbiamo fare questo».

SCORAMENTO NELLA SQUADRA DOPO GLI ULTIMI RISULTATI NEGATIVI? – «Non ho avvertito scoramento, anzi, io vivo la città e in questo periodo ho trovato la vera anima napoletana. I tifosi ci stanno vicini e ci chiedono di non mollare e di dare il massimo. Questo mi ha fatto piacere, perché c’è stato un momento in cui, forse per l’entusiasmo delle vittorie, la pretesa era diventata esagerata. Domenica voglio un Maradona che ci spinga con tutta la sua forza. Chi indossa questa maglia deve stare sempre sul pezzo. I ragazzi lo sanno e il tifoso del Napoli lo chiede: mai mollare, sempre orgogliosi. Non so dove arriveremo, ma posso assicurare che questi ragazzi danno tutto e io farò di tutto per renderli orgogliosi. Dobbiamo stare uniti fino alla fine e cercare di ottenere il massimo»