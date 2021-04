Inter, Conte suona la carica: le sue squadre accelerano nel finale di stagione

Tre partite in una settimana per l’Inter che può contare sul fattore Conte

Terminata la sosta per le Nazionali e terminata l’emergenza Covid in casa Inter, con il solo Danilo D’Ambrosio ancora positivo. Ora i nerazzurri hanno davanti tre partite in una settimana per provare a fare bottino pieno e inanellare 11 vittorie consecutive. Bologna, Sassuolo e poi Cagliari con l’obiettivo di ristabilire le distanze dal Milan e tenere immutate quelle con la Juventus.

E, come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter potrà contare sul fattore Antonio Conte. Storicamente, infatti, le squadre del tecnico pugliese hanno sempre accelerato nel finale di stagione mostrando una forma fisica eccellente negli ultimi due mesi di campionato. L’allenatore ha motivato la squadra, ora è il momento di raccogliere i frutti del lavoro di due anni e le prossime tre partite potranno dire tanto.