Inter, Cordaz: «Bellissimo indossare questa maglia. Il mio esordio...»

Alex Cordaz ha parlato al Matchday Programme di Inter–Spezia. Le parole del portiere nerazzurro.

JUVE-INTER DEL 2004 – «Tra le partite che più mi hanno emozionato, la prima che mi viene in mente è con questa maglia: l’esordio in Prima Squadra nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juve. Sono entrato su Recoba dopo l’espulsione di Toldo nel 2-2 deciso dalle doppiette di Adriano e Di Vaio».

MODENA CROTONE 2016 – «La seconda partita è la conclusione di un percorso, una vera e propria impresa, la partita di Modena che ha deciso aritmeticamente la promozione del Crotone in Serie A. Rimarrà un ricordo indelebile, il coronamento di un sogno inseguito con tutte le nostre forze».

CROTONE LAZIO 2017 – «A proposito di imprese, la terza sfida non può che essere la vittoria contro la Lazio nell’ultima giornata della stagione 2016/2017. Un successo che ha deciso la storia salvezza del Crotone, a 9 punti in classifica alla fine del girone d’andata e poi salvo grazie ad un’incredibile rimonta nel girone di ritorno chiusa proprio con il successo contro i biancocelesti».

INTER – «Indossare di nuovo questi colori è stato come fare un salto nel passato, nei luoghi di cui ho ricordi bellissimi come la conquista dello Scudetto Primavera nella stagione 2001-2002. Sono ancora in contatto con qualche compagno di quella squadra: Mattia Altobelli, Nicola Beati, Goran Pandev…».