Inter, il ct della Polonia: «Zalewski? Mi scuso con Inzaghi, non avevo senso che venisse. C’è stato questo problema»

Le parole di Michal Probierz, ct della Polonia, sulla mancata convocazione di Nicola Zalewski dopo l’infortunio con l’Inter

Michal Probierz, ct della Polonia, ha parlato all’emittente polacca Sport.pl di quanto successo nelle ultime ore con Nicola Zalewski. L’esterno dell’Inter è infatti prima stato convocato e poi rispedito a caso.

COSA E’ SUCCESSO – «A volte i giocatori tornano dai raduni con degli infortuni, e nel caso di giocatori che avevano già avuto degli infortuni, il rischio è ancora maggiore. È una questione di traduzione. Bisogna leggere tutto ciò che ha detto l’allenatore Inzaghi. Ha detto che i giocatori spesso tornano dai raduni con infortuni. Se fosse arrabbiato… dipende da come qualcuno ha interpretato e trasmesso la cosa. Gli auguro buona fortuna e mi congratulo con lui per la vittoria nell’ultima partita. Con Nicola avevo concordato di convocarlo e se domenica avesse giocato contro l’Atalanta, ci sarebbe stata la possibilità che venisse al raduno. Poi il nostro medico ha scritto ai medici dell’Inter ed è emerso che Nicola non si era ancora ristabilito, quindi non aveva senso che venisse. Auguro a Nicola e a Piotr Zieliński una pronta guarigione».

MESSAGGIO AD INZAGHI – «Auguro a Nicola e a Piotr Zieliński una pronta guarigione. E se l’allenatore Inzaghi si è arrabbiato, mi scuso per aver messo a dura prova i suoi nervi. Negli ultimi mesi Zalewski è stato uno dei migliori giocatori della nazionale polacca. Nella Nations League ha segnato contro Scozia e Croazia, e ha mostrato coraggio nel gioco, amando dribblare e portando energia e imprevedibilità alla squadra. È difficile trovare un giocatore che possa sostituirlo in questo».