Inter, Darmian: «Attenti alla loro qualità. Serve gara attenta e un gran lavoro di gruppo»

Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di Inter Tv nel pre partita di Shakhtar Donetsk-Inter. Di seguito le sue dichiarazioni.

SHAKHTAR – «Le squadre di De Zerbi amano palleggiare, tenere il pallino del gioco e noi dovremmo stare attenti ai loro giocatori che sono di qualità. Sicuramente proveremo a metterli in difficoltà e portare a casa i tre punti».

DIFFERENZE CON LO SCORSO ANNO – «Serve fare una partita attenta, limitando le loro qualità perché hanno giocatori importanti in attacco. Se noi giochiamo come sappiamo fare però le nostre abilità in attacco usciranno e troveremo sicuramente il gol».

EQUILIBRIO – «Per avere più equilibrio dobbiamo lavorare di squadra, attaccando e difendendo insieme, come ha detto il mister».