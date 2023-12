Inter, Dimarco dopo il rinnovo: «Lo volevamo tutti. Per il nuovo anno...»

L’esterno dell’Inter, Federico Dimarco, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il rinnovo di contratto con i nerazzurri fino al 2027

Intervenuto ai microfoni di Inter TV dopo l’annuncio del suo prolungamento di contratto con l’Inter fino al 2027, Federico Dimarco ha parlato così.

CHE VALORE HA PER ME QUESTO RINNOVO – «Sono veramente contento di aver rinnovato con la mia squadra del cuore. Sono contento perché è un rinnovo che ha voluto fortemente la società e fortemente io».

COSA DIREI AL FEDERICO CHE GIOCAVA NEI PULCINI DELL’INTER – «Di credere nei sogni, perché i sogni portano lontano e aiutano a crescere. Fortunatamente a me hanno aiutato a giocare nella squadra del mio cuore».

OBIETTIVI PERSONALI PER QUEST’ANNO? – «Sono contento per come sto facendo, sono più importanti gli obiettivi della squadra. Sono contento di come sta facendo la squadra e speriamo di continuare così».

