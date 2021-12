Inter, Dimarco: «Juric un martello, Inzaghi ha tanti meriti. Rinnovo? Non vedo l'ora...»

Il difensore dell’Inter Dimarco ha parlato degli insegnamenti di Juric e Inzaghi e del rinnovo di contratto con i nerazzurri

Federico Dimarco, jolly difensivo dell’Inter, in una intervista a Tuttosport ha parlato degli insegnamenti di Juric, che affronterà mercoledì da avversario, di quelli di Inzaghi e delle trattative per il rinnovo.

JURIC – «Lui è uno che non si nasconde, dice tutto in faccia, è uno che ti racconta la verità, bella o brutta che sia. E poi è un martello, in allenamento è uno che, tra virgolette, ti distrugge».

INZAGHI – «Quanti meriti ha Inzaghi? Tantissimi. Il mister ci fa stare davvero bene. A livello umano ha un ottimo rapporto con tutti, il gruppo è molto unito».

RINNOVO – «Ci sta pensando il mio agente. Io preferisco rimanere concentrato sul campo e non distrarmi dalle cose che contano. Sono sincero però, non vedo l’ora di firmare».

