“Inter, è la rovina del calcio”: furia in Serie A, scoppia il caso

Scoppia l’ennesima polemica in Serie A, con l’Inter che ne è la protagonista indiscussa.

L’Inter è stata purtroppo protagonista di un evento davvero poco felice durante il match di Serie A Cremonese-Inter.

La sfida in questione, ha visto il portiere Emil Audero coinvolto nello scoppio di un petardo, essendo stato stordito dal lancio dello stesso oggetto da parte di un tifoso dell’Inter.

Ovviamente, in queste ore, pare che la stessa persona che ha agito in questo modo sia stata arrestata, ma in ogni caso ci sono state non poche polemiche per ciò che è successo: a partire dalla squalifica nei confronti dei tifosi dell’Inter, che ha portato a polemiche aggiuntive all’interno del massimo campionato italiano.

Inter, ancora polemiche in Serie A: cosa è successo

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ai microfoni del giornalista Gian Luca Rossi ha dichiarato: “Curva dell’Inter squalificata? Questa è una cosa che mi fa arrabbiare molto. Per noi come società è un’opportunità per fare degli incassi, la sostenibilità è data anche da questo. Per colpa di un deficiente dobbiamo avere un settore chiuso e non dare la possibilità ai tifosi dell’Inter di venire da noi”.

Inter, la squalifica fa arrabbiare Carnevali (www.calcionews24.com – X Calcio e Finanza)

Effettivamente sono state vietate le trasferte ai tifosi della squadra attualmente capolista in Serie A a causa dell’episodio del petardo che domenica ha colpito a una gamba il portiere della Cremonese Emil Audero. Carnevali ha continuato a discutere la decisione precisando che “abbiamo la tribuna Nord, ha una visibilità straordinaria, non è come quando si va a giocare a San Siro che i tifosi li mandi al terzo anello e non vedi neanche la partita. Da noi non è mai successo un incidente. Non è giusto, è ora di cambiare. Così non si può andare avanti. Si parla di rovina del calcio, anche questa è la rovina del calcio”.

Le dichiaraizoni di Carnevali non lasciano effettivamente spazio a tanti dubbi e a discussioni particolari, l’amministratore delegato del Sassuolo ha chiarito molto specificatamente che si tratta di qualcosa che può portare a non pochi problemi dal punto di vista degli incassi del club in cui lavora da tantissimi anni. Chiaramente, il provvedimento presto ha portato a tante polemiche e discussioni, ma è anche normale che le cose stiano e vadano in questo modo. Qualcuno scontento, in riferimento a determinati provvedimenti, ci sarà sempre. Stavolta è capitato ai tifosi dell’Inter, per quanto sia una decisione che può effettivamente fare arrabbiare chi l’ha subita.