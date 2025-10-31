Inter, ecco come Chivu sta tenendo in piedi la squadra nerazzurri. Ingredienti chiari e giusti - Calcio News 24

Inter, la rivoluzione di Chivu: nuova identità, nuovi protagonisti e mentalità vincente

L’Inter di Cristian Chivu sta vivendo una fase di profonda evoluzione. Dopo la sconfitta contro il Napoli di Antonio Conte, la risposta dei nerazzurri è stata quella di una grande squadra: determinazione, carattere e gioco ritrovato. La vittoria convincente contro la Fiorentina ha segnato un punto di svolta, mostrando una Inter solida, compatta e con una chiara identità tattica.

Chivu ha saputo imprimere il proprio marchio, trasformando l’Inter in una squadra equilibrata e moderna, capace di adattarsi a ogni contesto di gioco. Il tecnico romeno ha lavorato non solo sulla tattica, ma soprattutto sulla mente dei suoi giocatori, chiedendo calma, disciplina e spirito collettivo. Il risultato è un gruppo coeso, che reagisce unito e non si abbatte nei momenti di difficoltà.

Una delle principali novità riguarda la difesa: il giovane tedesco Yann Bisseck è stato schierato al centro del reparto davanti a Sommer, in una posizione che ne esalta la fisicità e l’aggressività. La scelta di Chivu ha sorpreso molti, ma i risultati gli danno ragione: Bisseck è diventato un punto di riferimento, dimostrando maturità e sicurezza. Con Acerbi ormai ai margini del progetto, l’Inter guarda al futuro con nuovi protagonisti pronti a prendersi la scena.

A centrocampo, la rinascita di Hakan Calhanoglu è forse il simbolo più evidente del lavoro del tecnico. Il turco, guidato da Chivu, è tornato ad essere un leader tecnico e mentale dell’Inter, dominando il gioco con visione, precisione e un’inaspettata vena realizzativa che lo ha portato in vetta alla classifica marcatori.

Davanti, il tecnico alterna con successo i giovani Francesco Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny al fianco di Lautaro Martinez, creando un mix esplosivo di esperienza e talento. La linea offensiva dell’Inter è oggi più imprevedibile e dinamica, capace di adattarsi alle esigenze di ogni partita.

Secondo La Gazzetta dello Sport, questa nuova Inter non è solo il frutto di un’idea tattica, ma di una filosofia. Chivu ha ridato ai nerazzurri fiducia, equilibrio e mentalità vincente. Il gruppo lavora unito, cresce giorno dopo giorno e affronta ogni sfida con la consapevolezza di poter competere ai massimi livelli.

L’Inter di Chivu è tornata: forte, consapevole e proiettata verso un futuro che profuma di ambizione e di successo.

LEGGI LE ULTIME NOTIZIE SERIE A