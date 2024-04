Inter Empoli: dove vederla, orario e probabili formazioni

A San Siro andrà in scena la sfida di Serie A tra Inter ed Empoli: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match

Allo stadio San Siro andrà in scena la sfida di Serie A tra Inter ed Empoli. I nerazzurri per tenere a distanza il Milan dopo la vittoria contro la Fiorentina. I toscani per cercare punti importanti per la salvezza. La squadra di Inzaghi in campionato ha interrotto la striscia di vittorie con il pareggio contro il Napoli, mentre gli azzurri hanno perso le ultime gare. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Simone Inzaghi

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Kovalenko, Fazzini, Pezzella; Cambiaghi, Zurkowski; Niang. All. Davide Nicola

Inter-Empoli: orario e dove vederla

Inter-Empoli gara delle ore 20:45 del lunedì di Pasquetta, che chiuderà con la trentesima giornata della Serie A, l’undicesima del girone di ritorno. Allo stadio San Siro sarà trasmessa verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale.