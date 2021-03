Inter, Eriksen: «Laudrup il mio idolo ma avevo la maglia di Baggio»

Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, parla dei suoi idoli da bambino e del suo legame con il calcio italiano: le dichiarazioni del danese

LAUDRUP E BAGGIO – «Il mio idolo da bambino è sempre stato Michael Laudrup. In Danimarca tutti vogliono essere come lui, è stato il giocatore danese più forte in assoluto. È stato fonte di ispirazione. Mio papà era un grande fan di Roberto Baggio. Appena ne ha avuto l’occasione, mi ha acquistato una sua maglia. Quindi la prima maglia da calcio che ho avuto è stata proprio quella del Divin Codino».

GOL SU PUNIZIONE AL MILAN – «Segnare ha sempre un gusto speciale, unico. Farlo nel derby è stato bellissimo, quel calcio di punizione era perfetto per me. È stato un momento eccezionale».