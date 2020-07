Inter, Eriksen non convince: i nerazzurri pensano a una soluzione drastica

Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, non ha ancora convinto Antonio Conte

Christian Eriksen, trequartista dell’Inter, non ha ancora convinto Antonio Conte. Il danese, dopo alcune buone prestazioni dopo la ripresa del campionato, è tornato nuovamente a deludere e l’allenatore nerazzurro lo ha tenuto in panchina nelle ultime uscite.

Visti i problemi dell’ex Tottenham, l’Inter avrebbe pensato a una drastica soluzione. Come riportato da SportMediaset, la dirigenza nerazzurra potrebbe decidere di utilizzare Eriksen come una pedina di scambio per arrivare a calciatori più funzionali al gioco di Conte.