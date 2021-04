Inter, Esposito: «Interista da sempre. Lukaku e D’Ambrosio i miei papà calcistici»

Sebastiano Esposito ha parlato del suo amore nei confronti dei colori dell’Inter

Sebastiano Esposito, gioiellino dell’Inter in prestito al Venezia, nel corso di una room su Club House con il giornalista Nicolò Schira ha parlato del suo amore per i colori nerazzurri.

TIFOSO – «Sono interista e lo sono da sempre. Dopo l’allenamento guarderò Inter-Sassuolo. Sono sempre in contatto con i miei ex compagni, in particolare con D’Ambrosio e Lukaku che sono un po’ i miei papà calcistici. Spero di tornare all’Inter, ma è difficile subito. Vediamo».

CURVA NORD – «Ho grandissima considerazione della Nord. Mi vogliono molto bene. Ho conosciuto gente fantastica, mi hanno trattato benissimo e fatto sentire subito speciale. Ricordo che mi facevano già i cori contro il Borussia Dortmund che era la mia seconda partita ufficiale in nerazzurro».