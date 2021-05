L’Inter si è ritrovata questa mattina ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti: feste e celebrazioni per lo scudetto appena vinto

L’Inter si è ritrovata questa mattina ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti in vista del match di sabato contro la Sampdoria. Prima di faticare sul campo i nerazzurri si sono concessi un momento di festa e celebrazioni per lo scudetto vinto domenica.

I giocatori – con indosso le maglie celebrative – prima hanno ascoltato il discorso di congratulazioni da parte del presidente Zhang e poi hanno brindato con lo spumante messo a disposizione dalla società. Cori e abbracci hanno condito il tutto con Conte che è stato anche sollevato in cielo dall’intera squadra.