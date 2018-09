Pezzella non ci sta: «La Fiorentina merita rispetto»

German Pezzella chiede rispetto per la Fiorentina dopo quanto successo contro l’Inter: ecco le parole del capitano viola

Inter-Fiorentina è terminata 2-1, viola furiosi per la direzione arbitrale. Il capitano German Pezzella ha analizzato la gara contro i nerazzurri, elogiando la prova del gruppo: «Abbiamo fatto una grande gara, ci è mancato qualcosa per portare a casa un grande risultato: nel secondo tempo abbiamo pareggiato e l’Inter ha tirato in porta solo una volta».

Continua l’ex Betis: «Stavamo facendo di tutto e succede così… Nell’intervallo siamo rientrati negli spogliatoi con la convinzione che mancavano 45’ e lo abbiamo subito dimostrato». Il difensore poi conclude ai microfoni del canale ufficiale: «Si parla tanto che la Fiorentina è una squadra giovane, ma meritiamo rispetto, lo stesso rispetto dell’altra squadra».