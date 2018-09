Inter attesa stasera al Meazza dal test contro la Fiorentina: i nerazzurri devono invertire il trend negativo tra le mura amiche

Dopo le vittorie in zona Cesarini contro Tottenham e Sampdoria, l’Inter di Luciano Spalletti è attesa questa sera allo stadio Meazza dalla sfida contro la Fiorentina dell’ex Stefano Pioli, gara valida per la sesta giornata di Serie A 2017/2018. E i nerazzurri devono fare i conti con un trend negativo in campionato che preoccupa: la vittoria manca dal 17 aprile 2017, dal successo contro il Cagliari.

Nelle ultime quattro gare di Serie A giocate tra le mura amiche sono arrivate tre sconfitte e un pareggio: numeri che fanno riflette il tecnico di Certaldo, che proverà a invertire la rotta a partire da stasera. E potrà contare, come sempre, sul pubblico delle grandi occasioni: attesi 54 mila tifosi a sostenere Mauro Icardi e compagni.