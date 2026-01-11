Inter, caso Frattesi tra gestione tecnica e trattative: decisione di Chivu attesa a ridosso del match col Napoli

Inter, rebus Frattesi tra convocazione e mercato: decisione last minute di Chivu. Le informazioni che trapelano

Il caso Davide Frattesi continua a essere uno dei temi più caldi in casa Inter, sospeso tra le esigenze della squadra e le dinamiche di mercato. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista azzurro ha smaltito il problema fisico che lo aveva escluso dalla trasferta di Parma ed è nuovamente arruolabile. Resta però da capire se Cristian Chivu deciderà di inserirlo nella lista dei convocati per il big match di questa sera contro il Napoli, scelta che verrà presa soltanto a ridosso della gara.

Frattesi tra campo e mercato: un equilibrio delicato

Pur essendo recuperato, la gestione del giocatore rimane complessa. La trattativa con il Galatasaray è infatti bloccata, complice il nodo delle cinque presenze necessarie per far scattare l’obbligo di riscatto, come rivelato da Fabrizio Romano. Un eventuale impiego a San Siro avrebbe dunque un peso significativo: la presenza in panchina lo renderebbe la prima alternativa di qualità per dare fiato a Barella o Zielinski; al contrario, una mancata convocazione potrebbe essere letta come un segnale chiaro verso una cessione imminente.

Le scelte di Chivu e le gerarchie in mediana

Nonostante il recupero, Frattesi dovrebbe comunque partire dalla panchina. Chivu sembra intenzionato a confermare il blocco dei titolari, con Piotr Zielinski pronto a sfidare il suo passato dal primo minuto. Le rotazioni più ampie sono previste per il recupero di mercoledì contro il Lecce, gara nella quale Frattesi — qualora fosse ancora in nerazzurro — potrebbe trovare spazio dal primo minuto.

Con una valutazione fissata intorno ai 30 milioni, come indicato da Pedullà, l’Inter è consapevole di avere tra le mani un patrimonio tecnico ed economico importante. Ma per ora, la priorità resta una sola: difendere il primato in classifica nel confronto ad alta tensione contro il Napoli di Conte.

