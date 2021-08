Inter, futuro Satriano: Inzaghi ha deciso il destino dell’attaccante

Simone Inzaghi e l’Inter hanno preso una decisione definitiva sul giovane Satriano: l’attaccante resterà in nerazzurro

L’Inter ha sciolto le riserve sul futuro di Martin Satriano. Salvo sorprese, il giovane attaccante sarà confermato nella rosa di Simone Inzaghi per l’attuale stagione almeno fino a gennaio come scrive La Gazzetta dello Sport.

Il baby uruguaiano si è messo in evidenza durante tutto il pre-campionato, guadagnandosi la fiducia del tecnico piacentino. L’ormai ex Primavera resterà a Milano come quinta punta, considerando anche le condizioni non ottimali di Sanchez. La dirigenza campione d’Italia non vuole correre rischi e ha deciso così di non cedere in prestito il giocatore. Cagliari e Crotone erano le squadre maggiormente interessate a Satriano e fino a domani resteranno vigili, anche se il futuro della giovane punta sembra ormai deciso.