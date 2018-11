Inter nero… azzurra con Politano e Gagliardini! L’ultima volta fu nel 2017

I due gol portano la firma degli italiani Gagliardini e Politano: non accadeva dal 2017

L’Inter chiude il primo tempo con un 2-0 nel match casalingo contro il Genoa. I gol sono arrivati nel giro di appena 2′ tra il 14° e il 16° minuto da Roberto Gagliardini e Matteo Politano. I due giocatori, insieme a Danilo D’Ambrosio, sono gli unici italiani titolari in una formazione con un’alta percentuale di stranieri, ma mister Spalletti ha deciso di dare loro fiducia schierando il centrocampista e l’esterno dall’inizio per continuare l’inseguimento della Juventus capolista e del Napoli, che ieri sera ha demolito l’Empoli con un roboante 5-1.

Era dalla sfida contro la Lazio del 21 maggio dello scorso anno vinta a Roma per 3-1 che l’Inter non andava in gol in una partita con due giocatori nostrani. In quell’occasione furono Marco Andreolli ed Eder a gonfiare la rete biancoceleste, certo non due titolarissimi della rosa nerazzurra allora guidata da mister Vecchi.

In un momento di crisi per la Nazionale italiana è un bene che anche squadre come l’Inter garantiscano spazio ai giovani azzurri garantendo loro un alto numero di presenze per maturare e consacrarsi per riportare il calcio italiano ai livelli che merita.