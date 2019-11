Inter, gli ottavi di Champions valgono 30 milioni e sul mercato…

Il passaggio agli ottavi di Champions League vale 30 milioni, soldi che potrebbero fare la differenza sul mercato invernale

Dentro o fuori. L’Inter affronta lo Slavia Praga questa sera per sapere se potrà continuare ad alimentare le speranze di passare il girone anche contro il Barcellona il 10 dicembre a San Siro. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, serve una vittoria per un jackpot da 30 milioni circa, se ai 16 milioni Uefa si aggiungono market pool, incassi futuri, bonus da sponsor.

Soldi che serviranno sul mercato. Conte avrà un centrocampista almeno, certo, a gennaio. Ma il tipo d’investimento è tutto ancora da decidere: tra Kulusevski e Fofana, per intendersi, c’è di mezzo il mondo.