Inter, Gosens: «Avevo bisogno di questa continuità. Futuro? Solo qui»

Robin Gosens, esterno dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita vinta contro il Lecce di San Siro. Le sue dichiarazioni:

CALORE – «Gli applausi di San Siro? Bellissima sensazione, è stata la prima presenza da titolare qui in campionato. Sono contento per me e per la squadra, una vittoria che ci voleva dopo questa settimana. Confronti tra di noi? Dopo Bologna ci siamo detti ‘tutti zitti e pedalare’. Solo così si possono vincere le gare in Serie A, quindi questo è il frutto del lavoro. Volevo soffrire in campo, senza uscire: mi serve questa continuità per crescere. Il mio futuro? C’è solo l’Inter».

