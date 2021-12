Inter, Handanovic: «Messo sotto il Real, ma non abbiamo sfruttato le occasioni»

Handanovic ai microfoni di Sky Sport. Le parole del portiere dell’Inter dopo la sconfitta rimediata contro il Real Madrid

Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida tra Real Madrid e Inter. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Abbiamo fatto una buona partita nel complesso ma dobbiamo essere più cattivi e tirare più in porta. Per vincere dovevamo rischiare qualcosa e da lì sono arrivate le loro ripartenze che hanno portato ai gol. Abbiamo un rammarico: siamo arrivati in fondo ma non abbiamo trovato il gol».

REAL MADRID – «Abbiamo messo sotto il Real come all’andata ma la differenza è che quello che ti lasciano lo devi sfruttare. Tutte e due le squadre volevano giocarsela, è stata una bella partita. Questa partita ci deve servire da insegnamento».