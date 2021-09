Inter, il desiderio di Eriksen: il danese ha un obiettivo chiaro

L’Inter è sempre in contatto con Christian Eriksen, con il danese che vorrebbe tornare in campo a tutti i costi

Christian Eriksen non molla e punta a tornare in campo dopo il malore cardiaco accusato agli Europei nel match tra Danimarca e Finlandia. Desiderio svelato da Milan Skriniar, al momento del ritorno del fantasista ex Tottenham a Milano all’inizio di agosto come scrive Tuttosport.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

La strada però per Eriksen resta piena di ostacoli: per tonare in campo in Serie A con la maglia nerazzurra, il giocatore dovrebbe togliere il defibrillatore impiagatogli dopo l’intervento al cuore. Altrimenti, il danese potrebbe tornare a giocare ma soltanto in quei campionati che gli consentano scendere sul terreno di gioco con il defibrillatore, come ad esempio il torneo olandese. Decisioni però che verranno prese solo in futuro, visto che Eriksen deve completare ancora la fase di convalescenza.