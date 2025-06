Inter, nuovo incontro con il Parma per Bonny: è vicinissimo! Per la fumata bianca possibile inserimento di una contropartita

Inter, nuovo incontro con il Parma per Bonny. Per la fumata bianca possibile inserimento di una contropartita

È partito ufficialmente il conto alla rovescia per vedere Bonny all’Inter. L’attaccante francese del Parma è ormai a un passo dal trasferimento in nerazzurro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciomercato Inter 2025 si arricchisce di un colpo importante: i due club hanno già raggiunto un’intesa di massima per una cifra compresa tra i 23 e i 25 milioni di euro.

Un summit decisivo è atteso all’inizio della prossima settimana per definire gli ultimi dettagli dell’operazione. Sul tavolo resta ancora da concordare la formula del trasferimento, che potrebbe essere strutturata come prestito con obbligo di riscatto, soluzione utile a livello di bilancio per l’Inter.

Possibile scambio con Sebastiano Esposito

Nel corso della trattativa si è parlato anche dell’inserimento di una contropartita tecnica gradita al Parma. Il nome in pole è quello di Sebastiano Esposito, giovane attaccante di proprietà dell’Inter, che potrebbe rientrare nell’operazione per abbassare il costo cash.

Bonny ha scelto l’Inter: battute Roma e Napoli

Sul fronte personale, Bonny ha già dato il suo assenso al trasferimento all’Inter, rifiutando le avances di Roma e Napoli, anch’esse interessate al talento francese classe 2003. L’appeal del club nerazzurro, unito alla prospettiva di giocare in Champions League e forse al Mondiale per Club 2025, ha convinto il giocatore a puntare su Milano.

Chivu punta forte su Bonny

Il nuovo allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha dato il via libera all’operazione. Bonny sarà un rinforzo fondamentale per la nuova stagione, andando a completare un reparto offensivo già ricco ma che ha bisogno di freschezza, fisicità e profondità. L’Inter è pronta a chiudere il colpo e dare il benvenuto al suo nuovo numero 9.