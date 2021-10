Inter, Inzaghi: «Dovevamo gestire meglio. Polemiche? Noi nel primo tempo...»

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha analizzato il ko dei nerazzurri contro la Lazio: ecco le sue dichiarazioni

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il ko contro la Lazio.

PARTITA – «Abbiamo fatto la miglior partita per i primi 60 minuti, sicuramente una squadra come la nostra poteva gestire meglio. Potevamo fare il secondo, poi abbiamo preso un gol da calcio d’angolo che non possiamo concedere. La Lazio è una squadra di qualità ed è venuta fuori, abbiamo preso un secondo gol un po’ strano e poi abbiamo perso la testa. Il terzo gol preso in quel modo non va bene. Ci prendiamo la prestazione e non il risultato, è una battuta d’arresto che non ci voleva per la nostra classifica».

POLEMICHE – «L’arbitro in queste situazioni può anche fermare il gioco, ma una squadra come la nostra giocando come abbiamo fatto deve portare a casa un altro risultato. Noi nel primo tempo abbiamo messo fuori il pallone. La sorte e la sfortuna hanno voluto che prendessimo gol in quella posizione in cui avevamo un giocatore a terra».

RESUSCITATI «Quando trovi avversari di assoluto valore come la Lazio non devi dare la possibilità di tornare in partita. Nei primo 60′ abbiamo avuto una ottima gestione, oggi paghiamo le conseguenze di aver rimesso gli avversari in partita».

PAREGGIO – «La prestazione la squadra l’ha fatta, dovevamo restare comunque in partita anche sul 2-1, a quel punto devi cercare di portare a casa almeno il pareggio. Abbiamo tenuto il campo nel migliore dei modi, a fine primo tempo avevo detto che dovevamo essere bravi ad ammazzare la partita, dovevamo essere più bravi.

EMOZIONI PRE GARA – «Sono stati 5 minuti molto intensi, una grande emozione. Mi ha fatto molto piacere l’accoglienza dei miei tifosi, al fischio d’inizio ho fatto il professionista cercando di dare il massimo. Il finale è stato amaro e non ci voleva per la nostra classifica. E’ stata una giornata molto intensa, era l’inizio che sognavo»

MANCANZE – «Ci è mancato il secondo gol, non si può prendere dei gol come abbiamo preso. Dobbiamo fare due giorni di analisi».

CORREA-FELIPE – «Non ho visto nulla, so che sono grandi amici e non credo che sia successo niente in particolare».

CLICCA PER LE PAROLE DI INZAGHI A SKY SPORT