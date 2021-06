Inter, Inzaghi e Lukaku uniti nel convincere Lautaro a restare: i dettagli

L’obbiettivo dell’Inter è quello di tenere in nerazzurro Lautaro Martinez e per farlo ci proveranno anche Inzaghi e Lukaku

Lautaro Martinez oggi si trova in mezzo a due fuochi: da una parte l’Inter che vuole trattenerlo a Milano, dall’altra l’agente Alejandro Camaño che non manca di seminare dubbi sul suo futuro.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il sacrificio programmato è quello di Hakimi, con il Toro saldamente ancora in nerazzurro. Per questo motivo il club farà di tutto per tranquillizzarlo anche sulla competitività della squadra in allestimento, con l’aiuto anche di Inzaghi e Lukaku, pronti a spendersi con l’argentino in caso di necessità. Il contratto di Lautaro scade nel 2023 e, dopo la frenata in chiave rinnovo del procuratore, l’Inter si sente di escludere ulteriori accelerate imminenti. Ma c’è da respingere in particolare le sirene dell’Atletico di Simeone, più avanti di Real e Barça.