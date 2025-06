Inter, duro confronto tra Inzaghi e Frattesi dopo la finale: la ricostruzione ed il motivo

Le ultime sul duro confronto tra Simone Inzaghi e Davide Frattesi dopo la finale di Champions League dell’Inter. I dettagli

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe andato in scena un duro confronto tra Simone Inzaghi e Davide Frattesi dopo la finale di Champions League persa dall’Inter per 5-0.

LITE INZAGHI-FRATTESI – «Il più classico dei ‘perché non mi hai fatto entrare?’. Duro confronto nella plancia dell’Allianz Arena tra Davide Frattesi e Simone Inzaghi, dopo il 5-0 col PSG. Il centrocampista avrebbe bussato sulla spalla dell’allenatore dopo novanta minuti passati in panchina in finale di Champions. L’uomo dei due gol decisivi contro Bayern Monaco e Barcellona si aspettava un trattamento diverso, soprattutto dopo guizzi così importanti e decisivi. Davide ha chiesto spiegazioni a Inzaghi sul mancato impiego ed è rimasto deluso dalla panchina».

FUTURO FRATTESI – «Il confronto verbale è durato poco. Il tempo di uno sfogo che sa di amarezza e delusione, unito a una finale persa così. Frattesi – sette gol in 47 presenze quest’anno – si aspettava più considerazione. Da qui è facile immaginare gli scenari futuri: se Inzaghi resterà in panchina Frattesi andrà via al 100%. Decisione già presa. Se invece l’allenatore dovesse cambiare, allora sarà valutata la sua situazione. L’azzurro ha un contratto fino al 2028. È valutato intorno ai 40 milioni».