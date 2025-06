Inter e il doppio ko del 2025: la maledizione delle finali colpisce ancora

Inter, Champions League e Supercoppa perse nella stessa stagione, come la Juve nel 2017 e nel 1998. Tutti i dettagli in merito

La stagione 2024–2025 sarà ricordata dai tifosi dell’Inter non solo per l’umiliazione in Champions League, ma per una doppia disfatta storica. I nerazzurri hanno infatti perso, nella stessa stagione, la finale di Supercoppa Italiana e quella di Champions League, un caso raro ma non unico nel calcio italiano.

Tutto è iniziato a gennaio, quando il Milan si è imposto per 2–1 nella finale di Supercoppa. Un ko amaro per una squadra che sembrava pronta a dominare anche in Europa. Invece, a maggio, è arrivata una delle sconfitte più pesanti della storia della Champions: 5–0 contro il Paris Saint-Germain, nella cornice di Monaco di Baviera. Una batosta senza precedenti per una finalista italiana.

La delusione dell’Inter entra così in una ristretta élite negativa, composta da altri due casi storici:

Juventus 2017: sconfitta in Supercoppa contro la Lazio e battuta per 4–1 dal Real Madrid in finale di Champions.

Juventus 1998: battuta dal Real Madrid (1–0) ad Amsterdam e sconfitta dalla Lazio (2–1) in Supercoppa Italiana.

Nel caso del 1998, la Juventus fu anche eliminata in semifinale di Coppa Italia proprio dalla Lazio, che poi vinse il trofeo. Segno che quella stagione fu comunque povera di soddisfazioni per i bianconeri.

L’Inter 2025, al pari delle due Juventus del passato, ha sfiorato i trofei più prestigiosi, ma è rimasta a secco. E se i bianconeri almeno vinsero lo scudetto nelle due annate citate, i nerazzurri non hanno nulla a cui aggrapparsi.

Una stagione da record. Ma nel modo sbagliato.