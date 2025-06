Inter, il futuro di Inzaghi in 48 ore: ha la fiducia del club, ma le sirene saudite lo intrigano

Inter, Simone Inzaghi ad un bivio tra rinnovo o addio: l’Arabia Saudita in pressing, i nerazzurri pronti al rinnovo – le ultime

Dopo la pesante sconfitta per 5-0 contro il PSG nella finale di Champions League, l’Inter e Simone Inzaghi si trovano di fronte a un bivio: o il tecnico lascia per accettare l’offerta dell’Al Hilal, o firma il rinnovo fino al 2027 con i nerazzurri. Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport il vertice decisivo è atteso entro domani, ma il clima è carico di incertezza. Il contratto con il club saudita è pronto da tempo – tre anni a 25 milioni netti a stagione – e si parla persino della presenza del presidente dell’Al Hilal a Monaco. La tentazione di Inzaghi di dire addio è forte, complice anche la delusione per il crollo nella finale. Ma restano spiragli: chi conosce bene l’allenatore racconta di un possibile ripensamento, anche per motivi familiari – la moglie Gaia Lucariello non sarebbe entusiasta di un trasferimento a Riad – e per orgoglio professionale, dopo una stagione che ha portato in dote quasi 200 milioni di incassi tra premi UEFA e botteghino.

Da parte dell’Inter la posizione è chiara: se Inzaghi vuole restare, avrà il rinnovo, ma senza un aumento significativo dello stipendio. Al momento, la società resta spettatrice della scelta del tecnico, che se decidesse di partire dovrebbe rinunciare all’ultimo anno di contratto. Intanto, i dirigenti si stanno muovendo per cautelarsi: i nomi sul tavolo per un eventuale dopo-Inzaghi sono quelli di Fabregas – con cui ci sarebbero già stati contatti –, De Zerbi, Chivu e Vieira. L’11 giugno l’Inter volerà negli Stati Uniti per il tour estivo e avrà bisogno di certezze. Anche il mercato è un tema sul tavolo: Inzaghi chiede rinforzi, ma il club punta alla continuità con l’attuale organico, salvo pochi innesti. Prima, però, servirà una risposta: Inzaghi è pronto a rilanciarsi o chiuderà la sua avventura nerazzurra con un’amara resa?