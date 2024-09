Inter, Inzaghi: «Seconda stella traguardo STRAORDINARIO, ammetto che…»

Le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, sul film della seconda stella dei nerazzurri

Simone Inzaghi ha parlato in occasione della prima sul film della seconda stella dell’Inter.

LE PAROLE – «Sono emozionato, lo ammetto: nel calcio non è giusto vivere di ricordi, ma non è nemmeno corretto dimenticare. Questi ragazzi meravigliosi hanno fatto un cammino straordinario e la Seconda Stella ci unirà per sempre. Il grazie va a tutti: ai ragazzi, ai calciatori che non fanno più parte di questo gruppo, alla società che ci è sempre stata vicino».