Inter, Inzaghi vuole recuperare Sensi: lo valuterà in ritiro

Il futuro di Stefano Sensi potrebbe essere ancora all’Inter. Simone Inzaghi vuole infatti recuperarlo

Stefano Sensi poteva sognare oggi a Wembley, invece suderà ad Appiano: è l’immagine di una carriera, fotografa il “vorrei ma non posso” che ha zavorrato il nerazzurro. Sensi illude sempre tutti, sembra che stia per esplodere con un gran potenziale, ma poi la sua fragilità lo riporta alla realtà. Per un’elongazione all’adduttore della coscia destra ha perso l’Europeo, ma quel guaio gli ha permesso almeno di iniziare subito con la cura Inzaghi.

Come riporta La Gazzetta dello Sport il tecnico intende recuperarlo alla causa al 100%, ma prima vuole valutarlo in ritiro. Non certo nella tecnica ma nel fisico: da capire se con i nuovi metodi di lavoro si troverà meglio.