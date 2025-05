Inter, Josep Martinez ci crede: «Yamal non è impossibile da fermare, ma è molto importante per il Barcellona»

Nel post partita di Inter Hellas Verona ha parlato Josep Martinez ai microfoni di Dazn, parlando anche della prossima gara che attende i nerazzurri, in semifinale di Champions League contro il Barcellona.

BARCELLONA – «Penso che l’idea del Barcellona è quella di essere sempre protagonista, come del resto la nostra, ma non sarà lo stesso visto che giocherà a San Siro. Noi cercheremo di fare tutto il possibile per arrivare in finale».

GRUPPO FORTE – «Oggi era una grandissima opportunità per chi gioca meno, dovevamo rispondere tutti e così è stato: sono particolarmente felice per chi ha giocato oggi».

YAMAL – «No, non è impossibile, però è un giocatore forte e dobbiamo marcarlo stretto cercando di raddoppiarlo per non fargli fare la giocata perché è un giocatore molto importante per il Barcellona».