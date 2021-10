Inter Juve, ira De Laurentiis: ha chiesto l’audio del Var

Il presidente del Napoli De Laurentiis non ci sta e, dopo il fallo da rigore tra Dumfries e Alex Sandro, si sarebbe infuriato chiedendo l’audio del Var

Il Corriere dello Sport questa mattina riferisce di un vero e proprio scatto d’ira avuto dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dopo l’assegnazione del rigore in Inter-Juve per il contatto Alex Sandro-Dumfries. Il numero uno partenopeo non ha mandato giù la difformità di giudizio rispetto all’episodio Anguissa-Vina di qualche ora prima in Roma-Napoli.

Nessuna particolare dietrologia – si legge – da parte del presidente del Napoli che però ha riflettuto anche su alcuni contestati episodi passati (tra cui l’arbitraggio di Orsato in Inter-Juve nel 2018). Ha fatto pervenire al Palazzo la sua voce infastidita, mentre l’Avvocato Erich Grimaldi sta facendo pressioni sull’AIA per acquisire gli audio Var delle due partite inciriminate.