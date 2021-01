Inter-Juve per Zambrotta: «Frabotta può affrontare Hakimi»

Gianluca Zambrotta analizza i temi di Inter-Juventus soprattutto per quanto riguarda le fasce con la sfida tra Hakimi e Frabotta

Gianluca Zambrotta, ai microfoni di Rai Sport, ha parlato di Inter-Juve e della sfida tra Hakimi e Frabotta.

«Chiellini, insieme a Buffon, fa parte della vecchia guardia. Può dare sicuramente esperienza che è importantissima in una gara come quella di questa sera. Per quanto riguarda la fascia, Pirlo ha già messo Frabotta in partite importanti, lo vede ogni giorno e anche io l’ho visto essere un giocatore attento e preparato. Penso che possa affrontare Hakimi su quella fascia».