Inter-Juventus, Allegri lancia Rugani dal 1′: fuori Benatia!

Arrivano nuovi aggiornamenti da Milano a poche ore da Inter-Juventus, Daniele Rugani avrà una chance dal 1′: secondo le ultime, il difensore italiano ha scavalcato Benatia nelle gerarchie di Massimiliano Allegri

E’ tutto pronto allo stadio Giuseppe Meazza di Milano: alle 20,45 il fischio di inizio di Inter-Juventus, derby d’Italia valido per la 35^ giornata di Serie A 2017/2018. Ancora pochi minuti a disposizione per i due allenatori per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, in particolare per quanto riguarda Massimiliano Allegri: il tecnico bianconero ha diverse defezioni in difesa e sembra intenzionato a lanciare titolare Juan Cuadrado da terzino destro. Ma non solo: a sorpresa, Daniele Rugani dal 1′!

Secondo le ultime indiscrezioni in arrivo dal Meazza, Massimiliano Allegri ha deciso di dare una importante chance da titolare al centrale difensivo ex Empoli: il classe 1994 ha vinto il ballottaggio con Mehdi Benatia e sarà schierato al fianco di Andrea Barzagli nel 4-3-3 stilato per affrontare l’Inter di Luciano Spalletti. Un ottimo attestato di fiducia per il numero 24, nelle ultime settimane non utilizzato con continuità dal tecnico livornese, in particolare nei big match…