Inter Juventus, Adani: «Vi racconto come arrivano le squadre»

Lele Adani ha parlato di quello che sarà il derby d’Italia tanto atteso tra Inter Juventus a San Siro

Lele Adani, ex calciatore e attuale opinionista, è intervenuto a Viva El Futbol su Twitch per parlare della sfida tra Inter Juventus. Queste sono le dichiarazioni in vista del big match di domenica.

SUL MOMENTO DELL’INTER – «L’Inter è in una gestione normale delle difficoltà. L’Inter ha qualche problema, qualche assenza. Ha faticato all’inizio in Svizzera, poi sono entrati i protagonisti della titolarità e l’hanno indirizzata. C’era il sentore che potessero trovare il gol fino all’ultimo minuto. L’Inter, anche quando non va così forte, è molto forte».

SULLA SFIDA DI DOMENICA CONTRO LA JUVE – «Arriva al derby d’Italia in un modo di conoscenza e gestione consapevole, rispetto alla Juve che ha un percorso da compiere. E’ normale che ci siano alti e bassi, chiaramente l’ultima prova con lo Stoccarda porta segnali molto preoccupanti, che la squadra deve esser brava a collocare in modo obiettivo e sereno, senza portarli in campo».