Inter Kairat, dove vederla: ecco dove seguire il match di Champions League in tv o in streaming! I dettagli

Tre vittorie nelle prime tre uscite europee e ora una quarta sfida che, almeno sulla carta, sembra alla portata. L’Inter di Chivu torna a San Siro per affrontare il Kairat, con l’obiettivo di avvicinarsi agli ottavi di Champions League senza dover passare dai playoff. La formazione kazaka di Almaty, alla sua prima esperienza nella fase finale di una competizione europea, ha raccolto finora un solo punto e incassato ben nove reti.
I nerazzurri sanno che con 16-17 punti si può ipotecare la qualificazione diretta: ecco perché la gara di metà percorso contro il Kairat rappresenta un’occasione preziosa. Un successo permetterebbe infatti di affrontare con maggiore serenità le ultime quattro sfide del girone, contro avversari di ben altro calibro come Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund.
Per l’appuntamento europeo Chivu rilancia diversi titolari, dopo il turnover visto in campionato contro il Verona. Fischio d’inizio a San Siro mercoledì alle 20.45, con diretta tv e streaming.
DOVE VEDERE LA SFIDA
• Orario: 21:00
• Canale TV: Prime Video
• Streaming: Prime Video
