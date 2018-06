Yann Karamoh in diretta Instagram non si contiene e esagera: il giovane attaccante dell’Inter lancia offese via social alla Juventus

I social sono sempre più protagonisti nel calcio mondiale e, volente o nolente, anche in quello italiano. Ne è un esempio cosa è successo tra Juventus e Napoli pochi giorni fa, ma da poco si è aggiunto un nuovo capitolo. Il protagonista è Yann Karamoh, attaccante dell’Inter. Continua la faida tra i nerazzurri e la Juve e stavolta a riattizzare il fuoco è il francese interista con una diretta Instagram in cui ha lanciato un insulto alla Vecchia Signora. Su Twitter è diventato subito uno dei trend tra i tifosi interisti: nel video si nota Karamoh che, sollecitato dai fan, prorompe in uno “Juve di merda”.

Ancora l’Inter non ha preso posizione, sempre ammesso che lo faccia. Neppure la Juventus si è espressa sulla vicenda, ma i tifosi bianconeri sui social si sono sentiti offesi. Karamoh è un tesserato dell’Inter e da un calciatore non ci si aspettano comportamenti del genere, afferma qualcuno, mentre altri cercano di difenderlo: è giovane e probabilmente ancora non ha capito il vero significato di certe espressioni. Rimane il fatto che la frase di Karamoh è destinata a far discutere ancora.