Inter, la promessa di Lautaro e le parole di Conte: la carica giusta per lo sprint scudetto

Genoa e Parma dimostreranno definitivamente se l’Inter è una squadra matura e in grado di vincere lo scudetto: Lautaro e Conte danno la carica giusta

Conte l’ha ribadito più volte dopo l’ubriacatura post vittoria nel derby: «Temo le sfide con Genoa e Parma che saranno molto ostiche e in questi due incontri dovremo dimostrare di aver fatto il salto di qualità per rimanere in alto». Mai frase fu più vera. L’Inter si appresta a giocare domani contro i liguri e giovedì contro i ducali con un solo risultato a disposizione: la vittoria.

I 6 punti raccolti contro Lazio e Milan hanno portato in dote il primato in classifica e iniettato benzina nel motore nerazzurro ma non possono far montare la testa a Lukaku e compagni: il doppio test contro Genoa e Parma sarà decisivo per certificare che il processo di crescita e di maturazione della squadra è finalmente completo e che l’Inter dopo anni di alti (pochi) e bassi (tantissimi) è pronta per sollevare un trofeo a fine stagione.

A rasserenare l’ambiente e infondere il giusto ottimismo in vista dei prossimi impegni ci hanno pensato lo stesso Conte e Lautaro Martinez. Il primo – sulle pagine de Il Corriere della Sera – ha aperto alla possibilità di rimanere in nerazzurro anche al termine di questa stagione, il secondo – alla Gazzetta dello Sport – ha annunciato di fatto il rinnovo di contratto con l’Inter. Due splendide notizie per una squadra che dopo aver faticosamente conquistato la vetta del campionato, non vuole più scendere.