Inter: la squadra di Conte si schiaccia troppo a Dortmund

Il 532 dell’Inter di Conte è stato troppo rinunciatario a Dortmund. L’intenzione era quella di pressare in avanti, ma non è andata così

Per quanto l’intenzione dell’Inter di Conte fosse quella di recuperare palla in avanti, i nerazzurri contro il Borussia Dortmund hanno presto abbandonato il pressing offensivo. Probabilmente, il gol dopo pochi minuti ha ulteriormente spinto l’Inter a difendere il vantaggio, disponendosi con un blocco medio basso.

Come si vede nella slide sopra, è evidente il 532 con cui si schierano i nerazzurri in fase di non possesso, con un blocco piuttosto basso. Se nella prima frazione questo atteggiamento ha retto, nella ripresa la mole di gioco del Borussia Dortmund è stata incontenibile